نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية بمحافظة إدلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 812 سلة غذائية و812 حقيبة صحية في مدينة حارم بمحافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 4.885 فردا بواقع 812 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية لمتضرري الزلزال في شمال سوريا لعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.