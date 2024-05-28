وكالة الأنباء السعودية تبحث مع "Getty Images" فرص التعاون المشترك

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أحمد جودة - القاهرة - بحث مسؤولو وكالة الأنباء السعودية "واس"، مع وفد من شركة "غيتي إيميجز" "Getty Images" الأمريكية، فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

وقدم مسؤولو وكالة الأنباء السعودية شرحًا عن طبيعة أعمال "واس"، وخططها التطويرية، وممكنات العمل الإعلامي فيها، فيما قدم رئيس مجلس إدارة شركة "غيتي إيميجز" مارك غيتي عرضًا عن أعمال الشركة والخدمات الإعلامية التي تقدمها، واتفق الجانبان على دراسة فرص التعاون المشترك في صناعة المحتوى الإعلامي والتدريب ونقل المعرفة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد الشركة اليوم لمقر "واس" بالرياض، تخللها جولة في معرض صور "واس" التي تتناول جوانب من تاريخ المملكة وما تعيشه من نهضة وتطور.