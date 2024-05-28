نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سلمان للإغاثة" يدشن المرحلة الثانية من توزيع مساعدات للمتضررين من الزلزال في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم المرحلة الثانية من مشروع توزيع مساعدات غذائية وحقائب صحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.

ويهدف المشروع إلى توزيع 134.950 سلة غذائية، و134،950 حقيبة صحية في مناطق إدلب وحلب وريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الشمالي الغربي، يستفيد منها 809.700 فرد من الأسر النازحة والمتضررة من الزلزال.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.

