نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام مشاركة جمعية إنسان في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي IENA في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض " إنسان "، مشاركتها في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي IENA، حيث فعّلت الجمعية مشاركتها من خلال جناح تعريفي عن دورها في مجال رعاية الأيتام، واستعراض المبادرات والخدمات التي تقدمها للمستفيدين وبرامج التمكين التي تسهم في نقل الأبناء من الرعوية إلى المنتجة، إضافة إلى عروض مرئية عن مشاريع الجمعية التنموية، والأنشطة المتنوعة التي تنفذها للأسر المستفيدة عبر 21 فرعًا في محافظات الرياض وأثر ذلك في نجاحهم وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم.

وتم خلال المشاركة توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية إنسان وجمعية الروضتين للخدمات الإنسانية تهدف لتطوير الأداء وتبادل الخبرات بين الطرفين، إضافة إلى توزيع المطبوعات والمطويات التعريفية، وشاهد الزوار العروض التقدمية وممارسات الجمعية في مسارات التمكين والبرامج التأهيلية والتدريبية، والرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الموسمية وغيرها.