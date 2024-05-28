نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 97 شاشة عرض تعزّز جهود التوعية الصحية للحجاج في المدينة المنورة بخمس لغات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي حملة للتوعية الصحية لضيوف الرحمن بعدة لغات، تواكب الحجاج أثناء وجودهم في المدينة المنورة في مختلف المواقع التي يرتادونها.

وأوضح التجمع الصحي، أن الحملة التوعوية بدأت أعمالها منذ قدوم أول رحلة حج للمدينة المنورة مطلع شهر ذو القعدة الجاري، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، من خلال تفعيل الشاشات الذكية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار الحرمين السريع، وحافلات النقل الترددي، ومراكز استقبال الحجاج بالمنافذ والمراكز التجارية، بالإضافة إلى منشآت التجمع الصحي عبر 97 شاشة.

وبين التجمع، أن الحملة تشمل الاستفادة من الوسائل الإعلامية المتاحة، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منشورات توعوية باللغات الإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والفارسية، بالإضافة إلى اللغة العربية، بهدف توصيل رسائل توعوية بطابع حديث وسهل.

وأفاد أن الجولات الميدانية لفرق التوعية الصحية تستهدف الأماكن التي يرتادها الحجاج، وعددًا من الفنادق ودور الإيواء، لإيصال الرسائل الصحية لهم بلغات متعددة، بهدف الوصول لحج صحي آمن، مشيرًا إلى أن الرسائل تتضمن أبرز الموضوعات التي تكفل ذلك بدايةً من التنبيه من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإجهاد الحراري، والجفاف والتسمم الغذائي، والإسعافات الأولية، والنظافة الشخصية، وغيرها من مجالات التوعية الصحية.