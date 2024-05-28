"سباهي" يطلق برنامج إعداد المقيّمين على المعايير الوطنية للمستشفيات

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" البرنامج التدريبي لإعداد المقيّمين على المعايير الوطنية للمستشفيات بحضور 160 متدربًا من مختلف مناطق المملكة لمدة 5 أيام في مدينة الرياض.

ويسعى البرنامج التدريبي لزيادة أعداد المقيّمين لتحقيق مستهدفات‬ "سباهي" في الوصول إلى ما يزيد عن 650 مقيّمًا، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمستشفيات، وهو ما يُعزّز رفع مستوى المخرجات التدريبية لتتماشى مع المستهدفات الوطنية في تعزيز جودة الرعاية الصحية.

وأكد مدير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم الوهابي أهمية هذه البرامج في تزويد العاملين في المجال الصحي بأسس المعايير الوطنية الواجب توافرها في كل منشأة صحية داخل المملكة، مبينًا أن "سباهي" يؤدي دورًا كبيرًا في الارتقاء بالمعايير الطبية على مستوى المملكة، وتوفير أعلى مستويات الجودة للخدمات الطبية.