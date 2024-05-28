نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى حفل الزواج الجماعي بالحدود الشمالية لـ248 شابًا وفتاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بعرعر حفل الزواج الجماعي لـ 248 شابًا وفتاة، الذي نظمه فرع جمعية التنمية الأسرية " ألفة" بالشراكة مع جمعية " إسهام " للإرشاد الاجتماعي، وبارك الأمير للعرسان في ليلة زواجهم، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسعادة الأسرية.

وبدئ الحفل بآيات من القران الكريم، بعدها ألقى رئيس جمعية ألفة زيد العياشي كلمة عبر فيها عن شكره لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على رعايته الكريمة ودعمه لأعمال ومبادرات وبرامج الجمعية، متمنيًا للمحتفى بهم التوفيق والسداد والسعادة الدائمة.

وأشار إلى تقديم الجمعية العديد من البرامج والأنشطة والدورات الاستباقية التأهيلية للمقبلين على الزواج من الجنسين، ورفع مستوى ثقافة الزواج بشكل عام لدى المتزوجين.

إثر ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن "قصة نجاح " لأحد الشباب برفقة ابنته ممن استفادوا من حفل الزواج الجماعي بالمنطقة لعام ١٤٤٠ الذي أقيم برعاية سمو أمير منطقة الحدود الشمالية.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية لسموه مع العرسان.