نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشؤون الإسلامية" تنهي المرحلة الأولى من توزيع المطبوعات للحجاج في المدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة، المرحلة الأولى من خطة موسم الحج لهذا العام 1445هـ، حيث وزعت (137.187) نسخة من كتيبات متنوعة لمناسك الحج في عدة مواقع شملت جامع الميقات، وجامع سيد الشهداء، ومسجد قباء، وكيلو 9، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكبائن التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة.

وشملت المرحلة الأولى من الخطة تنفيذ 30 جولة ميدانية على جوامع ومساجد المدينة المنورة شملت أعمال الصيانة والنظافة، وتكليف عدد من الدعاة والداعيات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وميقات ذي الحليفة، كما بلغ ماتم تقديمه من إجابات لأسئلة الحجاج (440) إجابة، بالإضافة إلى إقامة (7) كلمات وعظية.