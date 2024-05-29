نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الدفاع المدني" يعزز جهوده في موسم حج 1445 هـ لسلامة ضيوف الرحمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عززت المديرية العامة للدفاع المدني جهودها في موسم حج هذا العام 1445هـ، بدعم مهام وأعمال فرق الدفاع الدفاع المدني في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وترتكز مهام وأعمال المديرية العامة إلى الجوانب الوقائية والتأكد من توافر متطلبات وإجراءات السلامة بالمواقع كافة، وسرعة الاستجابة بكفاءة عالية، ونشر الوعي الوقائي وأهمية الأخذ بمبادئ السلامة العامة لتجنب المخاطر، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.