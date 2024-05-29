نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صكوك السعودية تجذب طلبات بأكثر من 19 مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت (آي.إف.آر) أن السعودية حددت السعر الاسترشادي الأولي لبيع سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار الأمريكي لآجال 3 و6 و10 سنوات، التي اجتذبت طلبًا تجاوز 19.2 مليار دولار.

وأوضحت الخدمة أن السعودية حددت السعر الاسترشادي للشريحة لأجل ثلاث سنوات عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وقالت «إن السعودية حددت السعر الاسترشادي للشريحة لأجل ستّ سنوات عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية».

وأضافت أنه بالنسبة للصكوك لأجل 10 سنوات تحدد السعر الاسترشادي عند 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وسجلت الطلبات نحو 7.2 مليار دولار.

وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد رفعت تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى ‭‭Aa1‬‬ من ‭‭Aa2‬‬، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.