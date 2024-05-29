نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية السعودية تدين مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع، وذلك عبر مواصلة استهداف خيام النازحين الفلسطينيين العُزّل في رفح.

وتُحمِّل السعودية السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية من جراء ما يحدث في رفح والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

كما تؤكد السعودية أن استمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية للقرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة، في ظل صمت المجتمع الدولي، يفاقم حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمرُّ بها الشعب الفلسطيني، ويضع مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية على المحك.

وتشدد السعودية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته اليوم أكثر من أي وقت مضى؛ لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة المسؤولين عنها