نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة: المملكة تؤكد ضرورة تحقيق صحة ورفاهة شعوب العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رأس وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وفد المملكة رفيع المستوى المشارك في افتتاح جمعية الصحة العالمية دورتها الـ77 لمنظمة الصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأتى في كلمة المملكة خلال الاجتماع تأكيد على أهمية مواصلة الجهود وتعزيز العمل والتعاون الدولي للتعامل مع أي مخاطر صحية مستقبلية، تحقيقًا للهدف الأسمى؛ «الصحة للجميع»، من أجل صحة ورفاهة شعوب العالم.

ونوّهت المملكة، بضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لمعالجة ثغرات إجراءات التأهب للجوائح العالمية والاستجابة لها.

وأشارت إلى الجهود التي بُذلت بشأن تعديل اللوائح الصحية الدولية، ومفاوضات صياغة معاهدة الأوبئة، والحاجة إلى تعزيز العمل والتعاون الدولي للتعامل مع أي مخاطر صحية مستقبلية، تحقيقًا لهدف «الصحة للجميع».

كما أشارت المملكة إلى هدف تحقيق الاستجابة اللازمة لما يهدد مضادات الميكروبات، والتطلع لإعلان الأمم المتحدة بهذا الشأن، ولاستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات خلال الفترة ١٥-١٦ نوفمبر بمدينة جدة هذا العام.

كما أكدت المملكة أن الأزمة الإنسانية في غزة دخلت شهرها الثامن، وما زالت الانتهاكات الإسرائيلية المروعة مستمرة، إذ يقترب عدد ضحاياها من 40 ألفًا، أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى تدهور خطير في الخدمات الصحية.