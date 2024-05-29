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أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من المواطنين عن طريقة احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن بهدف الحصول على الدعم بشكل دوري من البرنامج.

احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن

الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الدعم والدعم الإضافي لحساب المواطن التقديري.

طريقة التسجيل من الجوال في حساب المواطن

– قم بتنزيل برنامج حساب المواطن من خلال الرابط التالي “اضغط هنا”.

– قم بتسجيل الدخول في تطبيق حساب المواطن.

– ثم قم بكتابة البيانات في الأماكن المخصصة لها مثل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بك.

– عليك تأكيد طلب التسجيل عن طريق الاستمرار في التسجيل.

– قراءة الشروط والأحكام، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

– ثم قم بكتابة كلمة المرور ورقم الهوية بطريقة صحيحة.

– أخيرًا قم بإرسال طلب التسجيل، بعد وضع المستندات والأوراق المطلوبة بكل دقة.

حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي تم إطلاقه في ديسمبر 2017 بهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية. وفيما يلي بعض المعلومات المهمة حول هذا البرنامج:

1. الأهداف الرئيسية:



- تحسين مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود.

- تخفيف الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على هذه الفئات.

- تمكين المواطنين من المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.

2. الفئات المستفيدة:



البرنامج يستهدف الأفراد والأسر ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في السعودية.

3. آلية العمل:



يتم صرف مبالغ نقدية شهرية مباشرة إلى المستفيدين المؤهلين عبر حساب بنكي خاص بهم.

4. معايير الأهلية:



تشمل معايير الأهلية عوامل مثل الدخل الشهري، عدد أفراد الأسرة، ملكية السكن، ووضع التوظيف.

5. التحديثات والتطورات:



تم إدخال تحسينات وتعديلات على البرنامج عبر السنوات لزيادة فعاليته وتوسيع قاعدة المستفيدين.

6. الميزانية والتمويل:



يتم تمويل البرنامج من الميزانية العامة للدولة. ويُعد واحدًا من أكبر البرامج الحكومية من حيث الإنفاق.

بشكل عام، يُعد حساب المواطن برنامجًا اجتماعيًا هامًا في السعودية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف الأسر ذات الدخل المحدود.