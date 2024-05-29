نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص وظيفية في السعودية لعام 2024: شروط وتفاصيل التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد وظائف السعودية لعام 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات البحث، حيث يسعى العديد من الأفراد للالتحاق بوظائف تحقق لهم دخلًا يساعدهم على تلبية احتياجاتهم.

في هذا السياق، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة (أمانة مكة المكرمة) عن توفر عدد من الوظائف المؤقتة لموسم الحج 1445هـ في مجال الرقابة الميدانية.

تفاصيل عقود العمل

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن التوظيف سيكون بنظام العقود المؤقتة ولمدة شهر، لتلبية احتياجات موسم الحج.

الوظائف المطلوبة

تشمل الوظائف المطلوبة لموسم الحج 2024 في السعودية:

- سائق إسعاف نقل موتى.

- سائق شاحنات ثقيلة.

- مراقب خدمات عامة.

شروط التقديم

للراغبين في التقديم، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها:

- وجود رخصة خصوصي (لوظيفة سائق إسعاف).

- وجود رخصة عمومي (لوظيفة سائق شاحنات ثقيلة).

- أن يكون المتقدم من سكان مكة المكرمة.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.

- الأفضلية لمن لديه خبرة سابقة في أعمال الحج مع أمانة العاصمة المقدسة.

- قبول المتقدم للعمل في جميع المواقع التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.

- مطابقة جميع الشروط المعلن عنها.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة (PNG - JPG - HEIC - PDF).

موعد وطريقة التقديم

بدأ التقديم يوم الثلاثاء 28 مايو 2024، ويستمر حتى يوم الخميس 30 مايو 2024. يمكن للراغبين في التقديم التسجيل عبر موقع الأمانة من خلال تعبئة الاستمارة المتوفرة [هنا](https://hmm.gov.sa/portal/srvc_istktab_seas_jobs.php?t=2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2KPZgdmA2LHYp9iv).