نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي باقات الحج المتنوعة للداخل في موسم الحج 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة الحج والعمرة تعلن عن توفير باقات متعددة لحجاج الداخل لموسم الحج 1445هـ / 2024م، بهدف تسهيل أداء مناسك الحج بسهولة ويسر.

تتنوع هذه الباقات لتلبية احتياجات الحجاج وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.

أسعار الحج 1445

1. الباقة الأولى:

- السعر: 10،366.10 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- الخدمات: تقدم خدمة مريحة ومرموقة للحجاج.

2. الباقة الثانية:

- السعر: 8،092.55 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- الخدمات: تشمل مخيمات الضيافة في مشعر منى.

3. الباقة الثالثة:

- السعر: 13،265.25 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- الخدمات: تتكون من 3 أبراج في منى بموقع قريب من جسر الجمرات.

4. الباقة الرابعة:

- السعر: 4،099.75 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- الخدمات: تقدم خدمة اقتصادية للحاج.

شروط التسجيل في حملات الحج 1445

بعد فتح باب التسجيل لموسم الحج 1445هـ – 2024م، يتوجب على الحجاج الاطلاع على الشروط والأحكام التالية:

1. يجب على الحاج اختيار برنامج الحج من بين الرحلات المعتمدة عبر تطبيق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو موقعهم الإلكتروني.



2. في حال عدم اختيار رحلة خلال الفترة المحددة، سيتم إلغاء تصريح الحج لهذا الموسم.

3. يعد العقد الإلكتروني ملزمًا لكلا الطرفين (الحاج والحملة).

4. يسمح للحاج بتعديل برنامج الحملة مرة واحدة فقط خلال مدة 48 ساعة من الاختيار الأول.

5. تحتفظ الشركة بحق خفض تكلفة برامج خدماتها للفترة من خلال النظام الإلكتروني.

6. يمكن للحاج الاعتذار عن الحج وإلغاء الاتفاق باتفاق بين الطرفين.

7. تتعهد الحملة بتنفيذ جميع أحكام برنامج الحج المعتمد بدقة وأمانة.

بهذه الشروط والباقات المتنوعة، تسعى وزارة الحج والعمرة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للحجاج في كل خطوة من رحلتهم الدينية.