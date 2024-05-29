انت الأن تتابع خبر ولي العهد السعودي يسعد قلوب كل السعوديات ويصدر قرارا تاريخا بهذا الخصوص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد قطاع الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة مع تعيين الأستاذة الشيهانة بنت صالح العزاز مستشارة في الديوان الملكي رئيسةً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ويأتي هذا القرار تأكيدًا على كفاءة العزاز وخبرتها الواسعة في مجالات القانون والأعمال، والتي تُعد مؤهلات أساسية لقيادة الهيئة نحو آفاق أرحب.

مسيرة حافلة بالإنجازات:

تمتلك العزاز سيرة مهنية حافلة بالإنجازات، حيث شغلت منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء السعودي منذ عام 2022، وساهمت بشكل فعال في دعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة. كما برزت كواحدة من أوائل المحاميات السعوديات المُجازات من مجلس نيويورك، وعملت في شركة بمدينة الرياض قبل أن تصبح مديرة العقود في صندوق الاستثمارات العامة.

خبرة واسعة في مجال الملكية الفكرية:

تتمتع العزاز بخبرة واسعة في مجال الملكية الفكرية، حيث تولت مناصب إدارية هامة في عدد من الشركات والمؤسسات، واكتسبت خبرات واسعة في مجالات إدارة الأعمال والاستثمارات.

دعم الابتكار والإبداع:

تُعد العزاز من أشد الداعمين للابتكار والإبداع، وتسعى جاهدة لتعزيز دور الهيئة السعودية للملكية الفكرية في حماية حقوق المبدعين والمخترعين، وتشجيع الاستثمار في مجالات الابتكار.

مُلهمة للمرأة السعودية:

تُعد الشيهانة بنت صالح العزاز نموذجاً مُلهماً للمرأة السعودية، فهي سيدة طموحة حققت إنجازات مميزة في مجالات متعددة، وساهمت في تمكين المرأة السعودية وتعزيز دورها في المجتمع.

خطوة هامة نحو مستقبل واعد: