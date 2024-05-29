نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم المطلقات عبر حساب المواطن في السعودية: شروط التسجيل وطريقة التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، من خلال حساب المواطن، عن تقديم دعم مالي مستهدف للمطلقات، وذلك بما يتوافق مع شروط ومعايير محددة لضمان استفادة الأشخاص المستحقين من هذه الخدمة الاجتماعية الهامة.

يأتي هذا الدعم في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم شرائح المجتمع المحتاجة وتحسين بيئتها الحياتية.

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن للمطلقات

1. الدخول إلى البوابة الإلكترونية:

- يتطلب التسجيل في حساب المواطن دخول المستخدم إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال [الرابط المخصص](https://example.com).

- يجب إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية، رقم الجوال، وتاريخ الميلاد.

2. تأكيد الهوية:

- بعد الدخول، سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة مرور مؤقتة إلى الجوال المسجل لإتمام عملية التسجيل.

- يتعين على المستخدم تعديل كلمة المرور لإكمال التسجيل.

3. تعبئة نموذج التسجيل:

- قم بملء نموذج التسجيل عبر البوابة الإلكترونية وتزويد النظام بالمعلومات المطلوبة مثل البيانات الشخصية، بيانات العنوان، بيانات الحساب البنكي، بيانات الأسرة، بيانات الدخل، وبيانات العقارات.

4. رفع الوثائق المطلوبة:

- قم بتقديم الوثائق الضرورية التي تدعم بياناتك عند رفع طلب التسجيل.

5. التحقق من البيانات:

- بعد التأكد من صحة البيانات المقدمة، سيتم إرسال طلب التسجيل للمعالجة.

شروط التسجيل للمطلقات في حساب المواطن

- يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

- يجب تقديم وثائق لإثبات وضع الزواج (طلاق أو وفاة الزوج).

- يجب تقديم الوثائق التي تثبت صلة القرابة مع الأبناء أو التابعين الذين ترغب في إدراجهم.

- يجب تقديم وثائق تثبت استقلاليتها للمطلقة مثل صك ملكية أو عقد إيجار.

- يجب تقديم أوراق رسمية تثبت الوضع المادي مثل كشف حساب بنكي.

- عند تسجيل الأم في البرنامج، يتم إضافة الأبناء القصر تلقائيًا شريطة أن يكونوا مسجلين في السجل المدني باسمها.

- يمكن إدراج الأفراد البالغين إذا لم يكونوا متزوجين ولا يعملون ويعيشون مع والدتهم.