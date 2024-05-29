نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم الأطفال ذوي الإعاقة في السعودية: شروط التسجيل وكيفية التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تطلق خدمة جديدة تهدف إلى دعم الأطفال ذوي الإعاقة من خلال توفير الدعم المالي لهذه الفئة الهامة.

سنستعرض شروط التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال وكيفية التقديم عليه.

شروط التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال

1. الجنسية والإقامة:

- يجب أن يكون الطفل حاصلًا على الجنسية السعودية.

- يجب أن يكون الطفل مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

2. الدخل الشهري:

- لا يجب أن يتجاوز الدخل الشهري لأسرة الطفل 4 آلاف ريال سعودي.

3. الإقامة الحكومية:

- يجب أن لا يكون الطفل مقيمًا في مراكز الإيواء الحكومية السعودية.

4. تسجيل وتقييم الإعاقة:

- يجب أن يتم تسجيل الطفل أولًا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- يتم تقييم نوع ودرجة إعاقة الطفل من قبل الوزارة.

5. برنامج الإعانة المالية:

- يجب أن يتم تسجيل إعاقة الطفل ضمن برنامج الإعانة المالية للأطفال ذوي الإعاقة.

6. الإقامة في المرافق الحكومية:

- يجب أن لا يكون الطفل مقيمًا في أي مرافق صحية أو تأهيلية حكومية على نفقة الدولة لمدة تتجاوز 6 أشهر خلال العام الواحد.

متطلبات التسجيل في التأهيل الشامل للأطفال

- يجب أن يكون لدى الطفل تقييم إعاقة ساري الصلاحية.

- يجب أن يكون لدى الطفل أو ولي أمره حساب بنكي لتحويل مبلغ الإعانة المالية.

- يجب تجهيز ولي أمر الطفل ببيان توضيحي للراتب أو الدخل الشهري له.

كيفية التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال

1. الولوج إلى الخدمات الإلكترونية:

- قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2. تقديم الطلب:

- اختر "إعانة التأهيل الشامل" من القائمة المتاحة.

- انقر على زر "تقديم طلب" للمتابعة.

3. ملء النموذج:

- قم بملء البيانات المطلوبة في النموذج المقدم على الموقع.

4. الموافقة على الشروط والأحكام:

- قبل المتابعة، تأكد من قراءة والموافقة على كافة الشروط والأحكام المتعلقة بالبرنامج.

5. تقديم الطلب:

- بعد الانتهاء من ملء النموذج، اضغط على زر "تقديم" أو "إرسال" لإرسال طلبك.

6. تأكيد الطلب:

- سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الطلب إلى هاتفك المحمول لتأكيد استلام الطلب بنجاح.