نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استعلام عن تأشيرة الزيارة إلى السعودية وخطوات الحصول عليها في عام 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت وزارة الخارجية السعودية، بالتعاون مع "منصة التأشيرات الإلكترونية"، عن إجراء جديد للاستعلام عن تأشيرات الزيارة لعام 1445.

هذا الإعلان يأتي لتسهيل عملية الاستعلام وتوفير المعلومات اللازمة للأفراد الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة الزيارة برقم الجواز في عام 1445

للاستعلام عن تأشيرة الزيارة الخاصة بك، اتبع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الإلكتروني لخدمات التأشيرات الإلكترونية:

- ابدأ بالنقر على الرابط المرفق للوصول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.

2. اختيار قسم الاستعلام:

- بمجرد وصولك إلى الموقع، اختر قسم "استعلام" المتوفر.

3. إدخال رقم طلب التأشيرة:

- قم بإدخال رقم طلب التأشيرة الذي ترغب في الاستعلام عنه.

4. تعبئة البيانات المطلوبة:

- أدخل بدقة جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بتأشيرتك، بما في ذلك رقم جواز السفر.

5. الضغط على كلمة "استعلام":

- بمجرد إكمال تعبئة البيانات، اضغط على كلمة "استعلام" للحصول على نتائج الاستعلام.

6. عرض النتائج:

- سيقدم الموقع لك جميع البيانات المتعلقة بتأشيرتك، بما في ذلك حالة الطلب والتفاصيل الأخرى المهمة.

خطوات الحصول على تأشيرة الزيارة إلى السعودية

للحصول على تأشيرة زيارة إلى المملكة العربية السعودية، اتبع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية:

- انتقل إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية المخصص لخدمات التأشيرات الإلكترونية.

2. اختيار حالة مقدم الطلب:

- حدد حالة مقدم الطلب، ثم اختر خدمة طلب الزيارة.

3. تأكيد التعهد بالبيانات الصحيحة:

- اطلع على صفحة تأكيد التعهد بأن جميع البيانات المدخلة صحيحة ومطابقة للواقع.

4. استكمال طلب التأشيرة:

- أكمل الإجراءات المطلوبة لطلب التأشيرة وملء النموذج بالبيانات الشخصية وتفاصيل العمل والغرض من الزيارة.

5. بوابة التحقق من الهوية:

- أدخل البيانات المطلوبة للتحقق الإلكتروني السريع، مثل رقم الإقامة وتاريخها.

6. تقديم الطلب والموافقة:

- بعد استكمال الطلب، قدمه للكفيل للتوقيع والتوثيق، ثم تم الموافقة عليه من وزارة الخارجية.

7. طباعة النموذج والإرسال إلى السفارة:

- بعد المصادقة من وزارة الخارجية، قم بطباعة النموذج وقدمه إلى سفارة المملكة العربية السعودية في البلد المعني بالطلب.

8. الاستعلام عن حالة التأشيرة:

- في النهاية، استعلم عن حالة تأشيرتك لمعرفة ما إذا كانت قد تمت الموافقة عليها أم لا.

معلومات إضافية عن تأشيرة الزيارة إلى السعودية

تأشيرة الزيارة إلى المملكة العربية السعودية تُمنح للأفراد الراغبين في دخول المملكة لأغراض سياحية، عمل، زيارة عائلية، أو طبية، وتخضع لشروط محددة. يجب على الزوار الحصول على التأشيرة مسبقًا ما لم يكونوا من مواطني البلدان المعفاة من هذه الشرط.