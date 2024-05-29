انت الأن تتابع خبر خيال علمي أم حقيقة؟ "المملكلة تذهل العالم وتدشن أول سفارة افتراضية في العالم...طريقة التسجيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - افتتح مركز فناء الأول اليوم معرض "السفارة الافتراضية" تحت شعار "الآن في المستقبل"، والذي يستمر حتى 1 سبتمبر في مقرّ المركز بحي السفارات بالرياض.

يُقدم المعرض،