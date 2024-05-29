نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور لشهر يونيو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف دفعات الضمان الاجتماعي لشهر يونيو 2024. ينتظر العديد من المواطنين المستفيدين من البرنامج هذا التاريخ لتلقي الدعم المالي في حساباتهم البنكية.

الجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي أطلقته القيادة الرشيدة بإشراف وزارة الموارد البشرية لتقديم الدعم المادي لذوي الدخل المحدود والمتوسط. يهدف البرنامج إلى صرف مبالغ مالية للفئات الأكثر احتياجًا، ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر يونيو

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن صرف راتب الضمان المطور لشهر يونيو 2024 سوف يتأخر إلى الأحد 2 يونيو 2024 بسبب تزامن الموعد الأساسي للصرف مع عطلة رسمية “السبت”، والجدير بالذكر أن راتب الضمان الاجتماعي يتم إيداعه في الأول من الشهر الميلادي إلا في حال مصادفة موعد الصرف مع إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية وقتها يتم تأخير أو تبكير الراتب وفقًا إلى ما يتم إعلانه من قبل الموارد البشرية.

استعلام أهلية الضمان المطور

حددت وزارة الموارد بعض الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور التي تصدر في 27 من الشهر الميلادي، وقد جاءت خطوات الاستعلام عن الضمان المطور كما يلي:

الولوج إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

النقر على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.

تحديد برنامج الضمان الاجتماعي.

سيتم عرض تفاصيل الطلب.

اضغط على أيقونة تفاصيل دورة أهلية الدفعة المنتظرة.

اعتراض على عدم أهلية الضمان

حدد برنامج الضمان الاجتماعي المطور عدة خطوات يتم من خلالها الاعتراض على عدم الأهلية، وقد جاءت الخطوات كما يلي:

الولوج إلى منصة الدعم والحماية.

عرض تفاصيل دورة الأهلية المستهدفة.

ثم الضغط على تقديم اعتراض.

رفع المستندات والملفات المطلوبة وفقًا إلى سبب الاعتراض.

ثم النقر على أيقونة حفظ.