نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشؤون الإسلامية" بالمدينة المنورة تبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة موسم الحج في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة، أمس بتنفيذ المرحلة الثانية من خطتها لموسم الحج لهذا العام 1445هـ، والتي تستمر إلى يوم الجمعة الموافق ١٤٤٥/١٢/٨هـ.

حيث استقبلت مدينة الحجاج في خيبر طلائع الحجاج القادمين من العراق، وعددهم (11233) حاجًا، إضافة إلى استقبال ٢٥ حاجًا من الجنسية الروسية عبر مطار الأمير عبدالمحسن في ينبع حيث قدمت لهم خدمات الإرشاد والكتب والنشرات الخاصة بمناسك الحج، كما تم توزيع (1050) نسخة من كتيبات متنوعة لمناسك الحج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة