نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوازات منفذ البطحاء تستقبل أولى أفواج ضيوف الرحمن القادمين من الإمارات لأداء مناسك الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت جوازات منفذ البطحاء، اليوم، أولى أفواج ضيوف الرحمن القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن