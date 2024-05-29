نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الإذاعة والتلفزيون تشارك في مهرجان ومعرض سوق الإنتاج للإذاعة والتلفزيون في مملكة البحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك هيئة الإذاعة والتلفزيون بجناح في فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته السادسة عشرة ومعرض سوق الإنتاج للإذاعة والتلفزيون، الذي يقام في العاصمة البحرينية المنامة، ويعقد تحت شعار "إعلامنا هويتنا".

وعدّ الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، بمثابة فرصة لمد جسور التعاون الإعلامي الخليجي المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات بين الأطراف، ويعكس صورة حقيقية للتلاحم الخليجي المتمثل في كافة القطاعات، لا سيما القطاع الإعلامي الذي يعد أحد أهم القطاعات الريادية، وأن هذه المشاركة تعكس جهود الهيئة في تحقيق عام التحول الإعلامي في المملكة.

وتأتي مشاركة هيئة الإذاعة والتفزيون في المهرجان، ضمن جهودها لتعزيز حضورها في المحافل الإعلامية الإقليمية، وتسليط الضوء على إنجازاتها في المجال الإعلامي، بجانب خوض المنافسة مع نظيراتها من المؤسسات الإعلامية على جوائز المهرجان.‫

وفي هذا السياق كرم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، عددًا من الشخصيات الإعلامية في مجالات الإذاعة والتلفزيون والدراما، تقديرًا لإسهاماتهم ومنجزاتهم المميزة خلال مسيرتهم الإعلامية.

يذكر أن الجناح الخاص بالهيئة قد شهد زيارة وزير الإعلام البحريني ورئيس مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الدكتور رمزان عبدالله النعيمي، والتقى خلال الزيارة بالرئيس التنفيذي محمد الحارثي، بحضور نائبه لقطاعي الإذاعة والتلفزيون خالد الغامدي وعدد من المسؤولين في الهيئة