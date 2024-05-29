نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطلا الملاكمة في وزن الخفيف الثقيل يتواجهان في "موسم الرياض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبو الملاكمة حول العالم النزال الكبير الذي سيجمع في العاصمة السعودية الرياض ضمن "موسم الرياض" وعلى أرض "المملكة أرينا" يوم السبت المقبل، الملاكم الروسي ديمتري بيفول حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية في فئة السوبر للوزن الخفيف الثقيل منذ 2017، والملاكم الليبي مالك الزناد، حيث يسعى كلا البطلين للمحافظة على سجلهما الخالي من الهزائم طوال 22 مباراة.

وتعد رابطة الملاكمة العالمية التي يحمل الملاكم بيفول لقبها، إحدى المنظمات الأربع الكبرى التي تعترف بها عالم الملاكمة الاحترافية، ومن أبرز حاملي ألقابها أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، وأحد أبطال نجوم الملاكمة في العالم مايك تايسون وذلك في وزن الثقيل، فيما دشّن وزن الخفيف الثقيل الذي حددته الرابطة عند وزن كحد أقصى 79.4 كيلو غرامًا، في العام 1963، وكان أول من حصل عليه الملاكم الأمريكي ويلي باسترانو.

وسيخصص اليوم الأربعاء لإجراء التمارين العامة فيما سيكون يوم الخميس مخصصًا للمؤتمر الصحفي على أن يجري الملاكمان يوم الجمعة "الوزن الرسمي" قبل المشاركة في نزال السبت الكبير