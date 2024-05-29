نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تقدم خدمات إرشاد التائهين على مدار 24 ساعة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تمثّل أعمال الإرشاد والتوجيه، أولى الخدمات التي يتلقاها قاصدو المسجد الحرام، حين وصولهم إلى البيت العتيق لا سيما خلال أوقات الذروة، ومن ذلك خدمة إرشاد التائهين في البيت العتيق وساحاته الخارجية التي تقدمها الهيئة العام للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضيوف الرحمن من أجل توجيههم إلى أماكن الاستدلال والوصول إلى وجهتهم المطلوبة كخدمة أساسية لضمان أداء شعائرهم التعبدية، وتوجد خدمة إرشاد التائهين على مدى 24 ساعة في توسعة الملك فهد باب" 79 " ومنطقة أجياد خلف دورات المياه رقم " ٣" ومنطقة القشاشية.

وإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بتعريف القاصدين بأوقات الصلوات والدروس والمحاضرات ومواعيد زيارة المتاحف والمعارض والإرشاد الثقافي لإثراء تجربة ضيوف الرحمن بالمعلومات الثقافية والتاريخية عبر البطاقة الإرشادية باللغات الإنجليزية والفرنسية والملايوية والفارسية والأوردية والروسية والصينية والهوسا والبنغالية، وهي بطاقة تحتوي على مجموعة من روابط رموز الاستجابة السريعة.