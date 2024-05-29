نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المديرية العامة للسجون تحتفي بتخريج (283) مجندًا من دورة الفرد الأساسي الـ (45) بمنطقة الحدود الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفت المديرية العامة للسجون، بتخريج (283) مجندًا بعد إتمامهم دورة الفرد الأساسي الـ (45) بمركز تدريب حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بحضور مساعد مدير عام السجون للموارد البشرية اللواء هذال بن هادي الدوسري.

وتضمن الحفل عرضًا عسكريًا للخريجين وتنفيذ عدد من الفرضيات والمهارات العسكرية، أظهرت مستوى الإجادة والإتقان الذي يتمتع بها الخريجون