رسميًا موعد عطلة عيد الأضحى بالسعودية 2024 وعدد أيام الإجازة

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أحمد جودة - القاهرة - رسمياً موعد عطلة عيد الأضحى بالسعودية 2024 و عدد أيام الإجازة

تم الإعلان عن موعد عطلة عيد الأضحى بالسعودية 2024 من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جاء هذا الإعلان استنادًا إلى تقديرات المركز الفلكي الدولي لموعد العيد المتوقع لهذا العام 1445 هـ، ولكن يذكر أن التحديد النهائى موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، يتم وفقا للرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة ومن المهم فهم أن تحديد موعد إجازة عيد الأضحى يخضع للتأكيد النهائي وفقا للرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة، ومع ذلك يعتقد بأن الإجازة ستكون محتملة في الأيام المقبلة بناء على التقديرات الفلكية السابقة.

موعد عطلة عيد الأضحى بالسعودية 2024



تحتفل الأمة الإسلامية حول العالم بعيد الأضحى المبارك في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في كل عام ويسبق هذا اليوم المبارك ووقفة عرفات، حيث يجتمع المسلمون الحجاج على جبل عرفات بالمملكة العربية السعودية تعد هذه الأيام المباركة من أعظم أيام الله عز وجل.



وفي هذا السياق قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك بناءا على البيانات الصادرة، وتأتي هذه الإجازة لتمكين المواطنين من الاستعداد للاحتفال بالمناسبة الدينية الهامة والتمتع بأوقات الفرح والسرور مع الأهل والأصدقاء.



عدد أيام إجازة عيد الأضحى



تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للجهات الحكومية التي تندرج تحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 5 ذو الحجة المقبل يعني ذلك أن آخر يوم للعمل يكون يوم الاثنين الموافق 4 ذو الحجة 1445 هـ. ومن ثم يستأنف الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 17 ذو الحجة 1445.

أما بالنسبة لإجازة العيد وتتفاوت للجهات الحكومية التي تمتلك نظم ولوائح إدارية مستقلة ما بين أربعة إلى خمسة أيام كحد أقصى بعض هذه الجهات تمنح العاملين فيها إجازة اعتبارا من نهاية يوم الخميس الموافق 7 ذو الحجة على أن يعودوا للعمل مرة أخرى ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 ذو الحجة.

فيما يخص العاملين في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي من المتوقع أن تتراوح إجازة عيد الأضحى بين أربعة إلى خمسة أيام كحد أقصى، وسيتم الإعلان عن التفاصيل النهائية لهذه الإجازة قريبا بالتزامن مع اقتراب موعد العيد.