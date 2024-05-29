أحمد جودة - القاهرة - أسعار حملات الحج 1445 في السعودية وأهم الشروط اللازمة للتسجيل وطريقة التسجيل

تسعى وزارة الحج والعمرة إلى تقديم باقات متنوعة لحجاج الداخل، حيث يمكن للحجاج اختيار الباقة المناسبة لهم وفقًا لشروط وضوابط وزارة الحج والعمرة، تتضمن هذه الباقات خدمات شتى تتناسب مع احتياجات الحجاج خلال رحلتهم الدينية، مما يسهل عليهم أداء المناسك بيسر وسلام، ونبين من خلال الأسطر التالية طريقة التسجيل في أحد هذه الحملات، والشروط اللازمة.

أسعار حملات الحج 1445



أعلنت وزارة الحج والعمرة عن ببدء التسجيل لأداء فريضة الحج وتوفير باقات موسم الحج لعام 1445 هـ / 2024 م عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك للحجاج المقيمين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وتضمنت أنواع الباقات المتاحة التالي:



الباقة الأولى: تبلغ تكلفتها 10،366.10 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وهي توفر خدمة مريحة ومرموقة للحجاج.

الباقة الثانية: سعرها يبلغ 8،092.55 ريال سعودي، ويشمل ضريبة القيمة المضافة، وتتضمن مخيمات الضيافة في مشعر منى.

الباقة الثالثة: تتكون الباقة من 3 أبراج في منى، وتتميز بموقعها القريب من جسر الجمرات، ويبلغ سعر الباقة 13،265.25 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة.

الباقة الرابعة: سعر الباقة يبلغ 4،099.75 ريالًا بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وتقدم خدمة اقتصادية للحاج.



شروط التسجيل في حملات الحج 1445



بعد منح التصاريح لموسم الحج 1445هـ – 2024م، يجب على الحجاج اختيار برنامج الحج والتسجيل بالحملات وفقًا للشروط والأحكام.

ينبغي على الحاج اختيار برنامج الحج من بين الرحلات المعتمدة عبر تطبيق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو عبر موقعهم الإلكتروني.

إذا لم يتم اختيار رحلة خلال الفترة المحددة، فسيتم إلغاء تصريح الحج لهذا الموسم.

يعتبر العقد الإلكتروني ملزمًا لكلا الطرفين (الحاج والحملة).

يسمح للحاج بتعديل برنامج الحملة مرة واحدة فقط خلال مدة 48 ساعة من الاختيار الأول.

يحق للشركة خفض تكلفة برامج خدماتها للفترة من خلال النظام الإلكتروني.

إذا أراد الحاج الاعتذار عن الحج وإلغاء الاتفاق مع الحملة، يمكن ذلك من خلال اتفاق بين الطرفين.

تتعهد الحملة بتنفيذ كافة أحكام برنامج الحج المعتمد في النظام بدقة وأمانة.