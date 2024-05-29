نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق دورة تدريبية في مجال الأدلة الجنائية بجامعة عدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم، الدورة التدريبية الشاملة في تقنيات الأدلة الجنائية بكلية الحقوق في جامعة عدن، رفعًا للقدرات في مجال الأدلة الجنائية بما يسهم في تعزيز المخرجات وتحقيق الفائدة القصوى منها، حيث تجمع الدورة الجانبين التعليمي والتطبيقي.

وتأتي الدورة ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بحزمة مشاريع لجامعة عدن المدشنة في مارس من العام الجاري، حيث شملت تجهيز 28 مختبرًا منها المختبر الجنائي في كلية الحقوق.

وتنقسم الدورة التي جاءت بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى 6 محاور في مجال الأدلة الجنائية، وتأخذ المستفيدين في رحلة متكاملة على دور التقنيات الحديثة في توجيه ودعم التحقيق الفني الجنائي، وذلك خلال فترة تمتد من 28 مايو الجاري وحتى 11 يونيو المقبل.

وتكتسب الدورة أهميتها لمواكبتها بمكوناتها المختلفة الجانب العملي المتخصص لطلبة جامعة عدن، كما تخدم القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتسهم في رفع قدراتها وتساعدها على أداء مهامها، إلى جانب دورها في دعم واستمرار البرامج التعليمية في الكليات.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينفذ 229 مشروعًا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، خدمة للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية