نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الدوادمي يرأس الاجتماع الثاني للمجلس المحلي بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رأس محافظ الدوادمي خالد البابطين، اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس المحلي بالمحافظة.

وناقش الاجتماع العمل على وضع رزنامة لإقامة الفعاليات والمهرجانات في المحافظة والمراكز التابعة لها؛ بهدف تعزيز الحياة الثقافية والاجتماعية في المحافظة، وجذب الزوار والسياح، مما يسهم في التنمية الاقتصادية المحلية؛ بالإضافة لدراسة المعايير التي تنطبق على المدن الصحية للسعي نحو مُستهدف أن تكون محافظة الدوادمي أو أحد المراكز التابعة لها من المدن الصحية المعتمدة في المملكة.

وأكد محافظ الدوادمي، أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وأفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المرجوة