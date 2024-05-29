نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية تنظم برنامج "منهج السلف الصالح" بالرياض في مرحلته الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بمعهد الأئمة والخطباء، برنامج "منهج السلف الصالح، المفهوم والاتباع والآثار" - المرحلة الثانية - وذلك خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ويستهدف البرنامج منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين والمراقبات بمحافظات منطقة الرياض، حيث يتضمن مواضيع عن العقيدة والمنهج الصحيح، وأهمية لزوم الجماعة، والسمع والطاعة لولاة الأمر، والدعوة إلى الله، والتحذير من البدع والمعاصي، وتعظيم الكتاب والسنة.

ويأتي البرنامج ضمن البرامج التي تنظمها الوزارة، من منطلق رفع كفاءة منسوبي المساجد وخدمة بيوت الله، وجهودها المتواصلة الساعية لتحقيق رسالتها السامية والتي تواكب تطلعات القيادة الرشيدة