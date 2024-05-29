نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهدى والخليج يواجهان الصفا ومضر في أولى جولات نخبة كبار اليد 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا، منافسات بطولة النخبة لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي 2023-2024م، بمشاركة الأندية الأربعة الأوائل في ترتيب الدوري الممتاز: الخليج والهدى والصفا ومضر، إذ تقام مباريات البطولة على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وتستمر حتى يوم الأحد 02 يونيو 2024م.

وستشهد أولى جولات البطولة إقامة مباراتين، تجمع الأولى بين فريقي الهدى والصفا عند الساعة 4:00 مساءً، وفي الثانية يلتقي الخليج مع مضر الساعة عند 7:00 مساءً.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، ويتوج باللقب الفريق صاحب النقاط الأعلى ترتيبًا بين الفرق الأربعة المشاركة.

ويعد فريق الخليج هو الأكثر مشاركة في البطولة من بين الفرق المشاركة هذا الموسم، إذ أن هذه المشاركة هي الـ 19 له في البطولة بنسختها الثانية والعشرون، فيما تعتبر هذه المشاركة الـ 15 لفريق مضر، والرابعة للصفا، والثانية للهدى.

وتسعى جميع الفرق المشاركة لحصد اللقب، حيث استطاع حامل لقب الموسم الماضي "مضر" الحصول على كأس البطولة في ست نسخ سابقة، بينما تطمح فرق: الخليج والهدى والصفا، في الظفر بأول لقب لها في البطولة.

ويغيب عن المشاركة في هذه النسخة فريق النور، صاحب المشاركات الأعلى في جميع النسخ بـ 20 مشاركة، والأكثر تحقيقًا للقب بـ 9 بطولات سابقة