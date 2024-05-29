أخضر البلياردو والسنوكر يحصد 4 ميداليات ملونة في خامس أيام بطولة غرب آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - رفع المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر حصيلته من الميداليات إلى 4 ميداليات ملونة في خامس أيام بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال المدة من 24 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل بمشاركة 12 منتخبًا بواقع ذهبية وميداليتين فضية وميدالية برونزية.

فبعد ذهبية مشاري الشمردل وفضية عبدالرحمن الموسى أضاف اللاعب مشاري الشمردل الميدالية الثانية له والثالثة للمنتخب، إذ حقق الميدالية الفضية في منافسات 8 كرات ناشئين بلياردو، بعد خسارته في النهائي أمام البحرين حسين مروم بنتيجة 5/7، فيما حقق زميله اللاعب زياد القباني الميدالية البرونزية في منافسات 6 كرات حمراء للسنوكر الناشئين لتكون الميدالية الرابعة للمنتخب