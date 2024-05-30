أكاديمية مطوري Apple بالشراكة مع أكاديمية طويق تحتفي بتخريج 192 طالبة

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أحمد جودة - القاهرة - احتفت أكاديمية مطوري Apple بالشراكة مع أكاديمية طويق اليوم، بتخريج الدفعة الثالثة من طالباتها البالغ عددهن 192 طالبة، في حفل أقيم بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق فيصل الخميسي، ونائب الرئيس للمبيعات في ألمانيا والنمسا وسويسرا وتركيا والشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا الشرقية وإفريقيا خوان كاستيلانوس، ورئيسة تسويق المطورين العالميين في شركة Apple إستر هير، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة، وذلك بعد رحلة تعليمية امتدت قرابة تسعة أشهر، تلقت خلالها الخرّيجات العديد من المهارات بمجالات البرمجة والتصميم والأعمال، وذلك لإعدادهن لمختلف الوظائف بمجالات تطبيقات iOS.

من جهتها أشادت الدكتورة إيناس العيسى، بجهود أكاديمية مطوري Apple ضمن شراكتها مع أكاديمية طويق وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في تطوير وتمكين القدرات التقنية وإعداد جيل من رائدات الأعمال، من خلال توفير البيئة المناسبة لهن في تطوير حلول مبتكرة وواعدة تخدم العديد من فئات المجتمع، وبالأخص تدعم مواصلة تفوق المملكة العربية السعودية في الاقتصاد الرقمي في شتّى المجالات.

من جهته جدّد فيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق الاحتفاء بخرّيجات الأكاديمية، حاثّهن على مواصلة ابتكار الحلول المميزة والمبتكرة متمنيًا لهن كل التوفيق بمسيرتهن المهنيّة، كما أعرب عن اعتزازه بما وصلت إليه أكاديمية مطوري آبل بالشراكة مع أكاديمية طويق؛ من مكانة متميزة في فترة قصيرة، ولما يوليه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز من تأهيل وتطوير القدرات التقنية، لمواكبة تطوّر التقنيات وصناعة حلول مبتكرة تنافس بها المملكة دول العالم، معلنًا عن إطلاق أول برنامج للذكور والإناث بأكاديمية مطوريّ آبل في مجال الألعاب الإلكترونية.

بدورها أعلنت مديرة أكاديمية مطوري أبل بالشراكة مع أكاديمية طويق عهود النايل عن إطلاق شراكات جديدة للأكاديمية مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، ومركز أبحاث نمط الحياة والصحة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وشركة ثمانية للنشر والتوزيع، والكراج؛ لإطلاق برامج نوعيّة.

من جانبها قالت إستر هير: "أطلقنا أكاديمية مطوري Apple في الرياض لتمكين الطالبات وتزويدهن بالأدوات والموارد التي يحتجنها للسعي وراء تحقيق شغفهن وتطوير حياتهن المهنية، ومن المثير للاهتمام أن نرى الطرق المذهلة التي استفادت بها الخريجات من قوة البرمجة لإحداث تأثير وإطلاق العنان لفرص جديدة".

يذكر أن أكاديمية مطوري Apple تم إطلاقها بالشراكة التي تمت بين أكاديمية طويق وشركة Apple، كأول أكاديمية من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على إثر الشراكة التي أسستها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ـ حفظه الله ـ إلى المقر الرئيس لشركة آبل في سان فرانسيسكو خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018؛ التي نتج عنها العديد من المُبادرات النوعية