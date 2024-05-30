عاجل - اعرف صرف معونة ملكية 1445 في السعودية بمُناسبة عيد الأضحى

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أحمد جودة - القاهرة - انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف معونة ملكية للعام 1445 بمناسبة عيد الأضحى. أثارت هذه الأخبار موجة من التساؤلات والتكهنات حول صحتها، مع تداول رسائل نصية وصور تحمل شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مما دفع الوزارة إلى الرد على هذه الشائعات.

صرف معونة ملكية 1445 بمناسبة عيد الأضحى: حقيقة أم إشاعة؟

انتشرت مؤخرًا تساؤلات عديدة بين المواطنين السعوديين حول حقيقة صرف معونة ملكية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام 1445. في ظل هذه التساؤلات، سارعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوضيح الأمر، مؤكدة أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن صرف أي معونة ملكية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

توضيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أوضحت الوزارة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي معونة ملكية تخص أي شريحة من الشعب السعودي. وأضافت الوزارة أنه في حال تم صرف أي معونة ملكية، فإن ذلك يتم بعد صدور قرار ملكي ويتم الإعلان عنه رسميًا عبر الموقع الرسمي للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.

شروط الحصول على المكرمة الملكية في السعودية

تمنح المعونة الملكية بشكل دوري لمستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة. وفيما يلي أهم النقاط حول شروط الحصول عليها:

الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور: يكفي أن تكون مستفيدًا من البرنامج لتلقي المعونة بشكل تلقائي. الجنسية: يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. الإقامة: يجب أن يكون المستفيد متواجدًا بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية. الدخل الشهري: لا يجب أن يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 3،000 ريال سعودي. الأصول العقارية: يجب ألا يمتلك المستفيد أي أصول عقارية، مثل المنازل أو الشقق.

حقيقة صرف مكرمة ملكية بمناسبة عيد الأضحى 1445

كثرت في الأيام الماضية شائعات على منصات التواصل، مفادها أنه سيتم صرف مبلغ 1500 ريال سعودي للأشخاص المستحقين لراتب الضمان الاجتماعي مع شهر يونيو 2024 كمعونة عيد الأضحى المبارك، ولكن بينت وزارة الموارد البشرية في المملكة أن لا صحة لهذه الشائعات، حيث تقتصر المعونة الملكية على شهر رمضان المبارك فقط.