نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فُرصة" عروض هايبر نستو على الأجهزة الكهربائية المنزلية متوفرة حتى 11 يونيو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سلسلة أسواق هايبر نستو عن عروض وتخفيضات مميزة على مجموعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية في فروعها بالرياض وبريدة والخرج. انطلقت هذه العروض يوم الأربعاء 29 مايو وتستمر حتى يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024. سنستعرض لكم أحدث عروض هايبر نستو على الأجهزة الكهربائية المنزلية.

تسعى دوت الخليج في تقديم كل جديد حول آخر العرةض داخل المملكة العربية السعودية، لا سيما عروض هايبر نستو، والتي تنطلق حتى أول عشرة أيَّام من يونيو المقبل.

تشمل قائمة عروض وتخفيضات هايبر نستو على الأجهزة الكهربائية المنزلية ما يلي:

فريزر وايت ويستنج 200 لتر : بسعر 1،099 ريال سعودي بدلًا من 1،299 ريال سعودي.

: بسعر 1،099 ريال سعودي بدلًا من 1،299 ريال سعودي. مكنسة كهربائية شارب : بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

: بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي. مايكروويف شارب 28 لتر : بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

: بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي. ثلاجة سوبر جينرال، سعة 93 لتر: بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

غسالة أطباق توشيبا : بسعر 1،399 ريال سعودي بدلًا من 1،499 ريال سعودي.

: بسعر 1،399 ريال سعودي بدلًا من 1،499 ريال سعودي. غسالة ملابس توشيبا 8 كجم : بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 1،299 ريال سعودي.

: بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 1،299 ريال سعودي. ثلاجة بابين سرين : بسعر 669 ريال سعودي بدلًا من 1،099 ريال سعودي.

: بسعر 669 ريال سعودي بدلًا من 1،099 ريال سعودي. فريزر وايت ويستنج 15 لتر: بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1،199 ريال سعودي.

غسالة ملابس فريش 5 كجم : بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

: بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي. فرن غاز بخمس شعلات وايت ويستنج : بسعر 1،749 ريال سعودي بدلًا من 1،949 ريال سعودي.

: بسعر 1،749 ريال سعودي بدلًا من 1،949 ريال سعودي. موقد زجاجي ثلاثي كريبتون : بسعر 169 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال سعودي.

: بسعر 169 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال سعودي. مروحة قابلة لإعادة الشحن اولسن مارك: بسعر 235 ريال سعودي بدلًا من 285 ريال سعودي.

لا تفوتوا فرصة الاستفادة من هذه العروض الرائعة على الأجهزة الكهربائية المنزلية في هايبر نستو حتى 11 يونيو 2024.