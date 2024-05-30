نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لاستقبال الحجاج عبر منفذ الرقعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، اليوم، جميع التحضيرات لاستقبال قوافل الحجاج القادمين من دولة الكويت الشقيقة عبر منفذ الرقعي.

وتضمنت التحضيرات تخصيص المرافق الدعوية والإرشادية في المنفذ، وتعزيزها بالطواقم الإدارية والدعوية المتخصصة لإرشاد الحجاج قبل دخولهم إلى أراضي المملكة، حيث يحضر الدعاة لتوعية الحجاج وإقامة الكلمات والدروس العلمية في جامع المنفذ ومسجد المسافرين، لتعريف الحجاج بمناسك الحج ومواقيته، إضافة إلى خدمة "إجابة سائل" للرد على استفسارات الحجاج فيما يتعلق بالمسائل الدينية ومناسك الحج.

كما تم تجهيز ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنفذ لاستقبال الحجاج، حيث تم توفير جميع الإمكانيات اللازمة لخدمتهم وتقديم الدعم والمعلومات حول تطبيق "رُشد"، الذي يتضمن خدمات متعددة، بما في ذلك المكتبة الإلكترونية التي تدعم 52 لغة مختلفة.

وفي السياق ذاته وفرت الوزارة المطبوعات الإرشادية التي تشمل شرح مناسك الحج، وتصحيح العقيدة، والأدعية والأذكار، بالإضافة إلى الكتيبات والمطويات، وتجهيز الهدايا التي ستقدم للحجاج مثل المظلات الشمسية والحقائب.