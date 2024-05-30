ترقية كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة إلى تصنيف الفئة الثالثة

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أحمد جودة - القاهرة -

قرر الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية (IFAHR)، ترقية كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة، التي تقام في سبتمبر المقبل، إلى تصنيف الفئة الثالثة، فيما تعد إنجازًا جديدًا يُضاف لإنجازات نادي سباقات الخيل.

وبهذه الترقية، يصبح كأس الملك فيصل الذي يعد أحد أبرز كؤوس موسم الطائف، أول سباق فئوي في تاريخ سباقات المصيف من أول نسخة بجائزة قدرها مليون ريال، ومسافة تمتد لـ 1600 متر.

كما يعد السباق الوحيد من الفئة الثالثة على المسار الرملي للخيل العربية الأصيلة في عمر ثلاث سنوات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن: "تمثل ترقية شوط كأس الملك فيصل إلى الفئة الثالثة علامة فارقة في سباقات الطائف، كونه أول سباق فئوي يقام في ميدان الملك خالد، ونحن فخورون بارتقاء مستوى سباقاتنا، سواء كانت للخيل العربية الأصيلة أو خيل الثروبريد الأصيلة، خلال موسمي الطائف والرياض، ويظل الارتقاء بمستوى هذه السباقات إلى المستويات العالمية جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية نادي سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "الصفة الجديدة لسباق كأس الملك فيصل باعتباره السباق الوحيد من الفئة الثالثة على المسار الرملي للخيل العربية الأصيلة في عمر ثلاث سنوات بالمنطقة، تجسد التزامنا المستمر بتطوير وتنظيم سباقات خيل عربية أصيلة عالمية الطراز، وهو أمر ينطوي على أهمية تاريخية كبيرة في الثقافة المحلية السعودية".

وتؤكد هذه الترقية تسارع واستدامة وتيرة النمو والتطور في سباقات الخيل العربية الأصيلة بالمملكة التي تعد مهدًا لها، كما تعكس الأهمية المتزايدة لهذه النوعية من السباقات وجذرها في الثقافة السعودية.

وسيقام شوط كأس الملك فيصل للفئة الثالثة، يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، بميدان الملك خالد بالحوية، في أمسية ستشهد أيضًا كأس الأمير عبد الله الفيصل للخيل العربية الأصيلة المصنف ليستد، علمًا أن موسم سباقات الخيل بالطائف 2024، يوم الخميس الموافق 4 يوليو، يتضمن 39 حفلًا يمتد على مدار 13 أسبوعًا، وتختتم مساء السبت 28 سبتمبر.

الجدير بالذكر أن الفوز بكأس الملك فيصل العام الماضي كان من نصيب الجواد "نديم الملوك الخالدية" الذي يدربه سعد مطلق، ويقوده الخيّال عادل الفريدي، بشعار أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز