نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعلن عن بدء التسجيل في برنامج احتضان ريادة أعمال تقنيات الفضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، وكراج، عن بدء التسجيل في برنامج احتضان ريادة أعمال تقنيات الفضاء، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات والكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتوسيع آفاق البحث والتطوير في القطاع.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج الممتد على مدى 6 أشهر، يأتي ضمن برنامج ريادة أعمال الفضاء الذي يتضمن 4 مراحل رئيسية، ابتداء بهاكاثون يجمع المبتكرين لحل تحديات تقنية في القطاع، ويليه معسكر تدريبي لإنشاء نماذج أولية للحلول المقدمة بالتعاون مع خبراء ومختصين، للانتقال لمرحلة حاضنة الأعمال التي تقدم الدعم المادي لدخول سوق قطاع الفضاء، وانتهاء بتكوين مجتمعات ريادة أعمال الفضاء التي تجمع بين أصحاب الخبرة والمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع.

ودعت الهيئة المهتمين والمختصين للتسجيل في البرنامج عبر زيارة الصفحة: https://entrepreneurship-alliance.space/AR/incubator، مشيرة إلى أن شروط التسجيل تتمثل في: توفير حل لأحد التحديات في قطاع الفضاء، والتسجيل من خلال تأسيس شركة مقرها المملكة، أو شركة موجودة مسبقًا، إلى جانب توفير نموذج عمل أولي يتضمن حلًا ابتكاريًا.

يأتي إطلاق الهيئة للبرنامج ضمن جهودها في تنمية بنية تحتية متينة لدعم رواد الأعمال، إلى جانب تمكين الابتكار، ودعم الكفاءات والقدرات الوطنية، وإتاحة الاستفادة من الخبرات العالمية