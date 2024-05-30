نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة السعودية بالقاهرة تقيم حفلًا للسفير أسامة بن نقلي بمناسبة انتهاء فترة عمله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام عبد الرحمن الدهاس نائب سفير المملكة العربية السعودية الوزير المفوض وأصحاب السعادة الملاحق ورؤساء المكاتب والأقسام، اليوم، حفلًا للسفير أسامة بن أحمد نقلي؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسفارة لمدة استمرت ست سنوات، حيث تم تبادل الهدايا التذكارية.

وفي ختام الحفل، عبّر السفير أسامة نقلي، عن بالغ شكره ووافر تقديره لكافة الزملاء بالسفارة على جهودهم المتميزة في خدمة الوطن والمواطنين بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتمني السفير نقلي، لكافة الزملاء دوام التوفيق والسداد في مواصلة أداء واجباتهم في خدمة الوطن والمواطنين، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر في خدمة المصالح المشتركة، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين.

