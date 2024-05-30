نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر SEF أرينا تحتضن بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف مدينة الرياض خلال الفترة من 4 يوليو حتى 25 أغسطس 2024 م، بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى، التي تعد الحدث الأكبر في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية وستجمع نخبة اللاعبين والأندية والمؤثرين والناشرين في القطاع في مكان واحد، حيث ستقام مجريات الكأس في المقر الجديد للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية SEF أرينا الذي يعد أكبر منطقة رياضات إلكترونية في العالم.

ويضم SEF أرينا خمس صالات في مبنيين بطاقة استيعابية تقارب الـ 7500 شخص ومحلات تجارية متعددة تخدم زوار الأرينا ومنطقتي طعام ومبنى مخصص للأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية وبمساحة إجمالية ضخمة تقارب الـ 35 ألف متر مربع، وسيكون SEF أرينا هو الحاضن لجميع البطولات والأحداث المحلية والإقليمية والعالمية التي تقام على أرض المملكة.

وتأتي SEF أرينا من سعي الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لوضع اسم المملكة في مقدمة الدول في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية وتحقيق مساعي الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية وأن تجعل من المملكة مركزًا للعبة.

وصرح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان قائلًا: "أن تكون لدينا أكبر منطقة للرياضات الإلكترونية في العالم هي قصة ليست وليدة اللحظة إنما هي ثمار سنوات من العمل والجهود الذي يقوم به الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وSEF أرينا هي ترجمة لسعي المملكة بأن تكون مركزًا للعبة