نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة العاصمة المقدسة تكثف استعداداتها لضمان الجاهزية لموسم الحج 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جهزت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة التشغيل والصيانة، عددًا من الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة للإشراف والمتابعة على أعمال صيانة الطرق والإنارة بالإضافة للأرصفة والمرافق العامة؛ للتأكد من سلامتها واستخدامها بكفاءة عالية وذلك استعدادًا لموسم حج عام 1445 هـ.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة المهندس هزاع الشريف، أن الأمانة كثفت استعداداتها المبكرة لأعمال التشغيل والصيانة؛ للتأكد من جاهزية كافة المشاريع والأعمال المناطة بها من طرق وجسور وأنفاق وحدائق ومسطحات خضراء ودورات مياه ومبانٍ حكومية لاستخدامها من قبل حجاج بيت الله الحرام والأجهزة الحكومية المختلفة.

‏وأكد "الشريف" بأن الفرق الفنية المتخصصة قامت بأعمال المعالجات السريعة وصيانة طبقات الأسفلت بواقع 355352م٢، فيما بلغت المعالجات والصيانة للأرصفة المتهالكة 46966 م٢، مشيرًا إلى حرص الأمانة على جودة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، وتنفيذ اختبارات الجودة عن طريق مختبر المواد تحت إشراف مهندسين متخصصين وفرق فنية مؤهلة بالإضافة لأعمال معالجة وصيانة أعمدة الإنارة بواقع 4767 عامودًا وبرج إنارة بالمشاعر المقدسة وصيانة 123 جسرًا في مكة المكرمة و20 جسرًا في المشاعر المقدسة بالإضافة لاستكمال أعمال الصيانة لعدد 58 نفقًا منها 48 للمركبات و10 أنفاق للمشاة بإجمالي أطوال 34000 متر