مفاجأة من العيار الثقيل: دولة خليجية تستقبل 435 طناً من "الذهب المهرب" بقيمة تفوق الـ30 مليار دولار! شاهد التفاصيل في تقرير دولي

انت الأن تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل: دولة خليجية تستقبل 435 طناً من "الذهب المهرب" بقيمة تفوق الـ30 مليار دولار! اتفرج التفاصيل في تقرير دولي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف تقرير صادر عن منظمة "سويس إيد" الدولية أن الإمارات استقبلت حوالي 405 أطنان من الذهب المهرب من أفريقيا في عام 2022، مما يعكس زيادة حادة في تهريب الذهب خلال العقد الماضي. وفقًا للتقرير الذي نشر يوم الخميس، يُقدر إجمالي الكمية المهربة خلال العام الماضي بأكثر من 30 مليار دولار، معظمها من عمال مناجم صغيرة وغير متصلين بالشركات.

التقرير يشير إلى أن الإمارات كانت وجهة رئيسية لهذا الذهب، حيث استقبلت أكثر من 2500 طن في العقد الماضي بقيمة تجاوزت 115 مليار دولار. كما حذر التقرير من أن التهريب بمثل هذه الأحجام يخلق اقتصاداً موازياً واسع النطاق يمكن أن يستغل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.

وقال المسؤول الإماراتي لوكالة رويترز (لم تسمه) إن الدولة قد اتخذت خطوات هامة في معالجة مخاوف متعلقة بتهريب الذهب، مشيرًا إلى تبني لوائح جديدة تخص الذهب والمعادن الثمينة. في حين كشف تحقيق لرويترز عام 2019 أن كميات هائلة من الذهب تُهرب من أفريقيا عبر الإمارات سنويًا، تصل مبلغها إلى مليارات الدولارات.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه التعدين الحرفي نموًا، ومع استمرار السوق في التوسع، ذكرت "سويس إيد" أنه تم إنتاج بين 443 و596 طنًا من الذهب في 2022 عن طريق التعدين الحرفي غير الرسمي في البلدان الأفريقية، مشيرة إلى أنه لم يتم الإعلان عن أكثر من 70% من هذه الكمية.ذ