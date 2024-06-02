انت الأن تتابع خبر تحذيرات صارمة من هيئة الارصاد السعودية اضطرابات جوية !! رياح وأمطار ودرجات أربعينية في هذه المناطق بالمملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الأرصاد الجوية السعودية عن رياح وأمطار ودرجات أربعينية في هذه المناطق من المملكة العربية السعودية كما أكدت على وجود بعض الاضطرابات الجوية التي تشهدها السعودية في الفترة القادمة، منبهة على المواطنين والجميع بصورة الانتباه وتوخي الحذر وخاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة لأن الرياح محملة بالأتربة ومن شأنها إعاقة الرؤية الأفقية، وأهابت الجميع بضرورة عدم الخروج إلا في حالة وجود أمر ضروري.

رياح وأمطار ودرجات أربعينية في هذه المناطق بالمملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم في السعودية أن الرياح النشطة سوف تستمر على بعض المدن في المملكة والتي تكون مليئة بالغبار والأتربة وبناء عليه تعمل على الحد من إمكانية الرؤية الأفقية وخاصة بالنسبة إلى قائدي المركبات.

وقد أشارت إلى المدن المتأثرة ومن بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة وخصوصًا المناطق الساحلية من كلا المدينتين، ومن ثم تمت الإشارة إلى احتمالية تكون السحب الرعدية المحملة بالأمطار وان الفرصة مهيئة بشكل كبير لحدوث السيول والحريات المائي على كلا من المدن التالية: الباحة، عسير، وترتفع درجة الحرارة على الأجزاء الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وجاء تقرير الأرصاد الجوية أيضا يشتمل على حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر والتي تكون سرعتها من شمالية إلى شمالية غربية من 20 إلى 40 كم/ الساعة على الأجزاء الجنوبية وفي بعض الأحيان تصل إلى 55 كم/ الساعة وهذا على الأجزاء الشمالية والوسطى، بينما حالة الموج هادئة ويصل ارتفاع من متر إلى متر ونصف وفي بعض الأحيان إلى مترين.

ما هو الشهر الأكثر سخونة في الرياض؟

يعظ شهر يوليو هو من أكثر الشهور التي ترتفع بها درجات الحرارة طوال العام في الرياض وفي كافة أنحاء المملكة.

متى تبدأ الأمطار في السعودية؟

تبدأ الأمطار في المملكة العربية السعودية من شهر ديسمبر وتستمر حتى نهاية شهر مارس وقد تمتد إلى أكثر من ذلك.

ما هو الشهر الأكثر برودة في السعودية؟