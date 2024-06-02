محمد بن سلمان يهنئ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمناسبة تعيينه وليًا للعهد في الكويت

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت بمناسبة تعيينه وليًا للعهد.

وقال سمو ولي العهد:" يسرني بمناسبة تعيين سموكم وليًا للعهد في دولة الكويت الشقيقة، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني على هذه الثقة، وأطيب التمنيات الأخوية لسموكم بالعون والتوفيق، متطلعًا إلى مزيد من التعاون في ظل العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والرخاء