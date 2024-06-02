نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة تسجل أقل معدل للعواصف الغبارية والرملية لشهر مايو منذ 20 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية عن انخفاض العواصف الغبارية والرملية على المملكة بنسبة 80% خلال الشهر الماضي، حيث يعد أقل معدل لشهر مايو منذ 20 عامًا.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد لشؤون الأرصاد المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية الأستاذ جمعان القحطاني، أن المنطقتين الوسطى والشرقية سجلتا انخفاضًا بنسبة 80% فيما سجلت منطقتا القصيم والحدود الشمالية انخفاضًا بنسبة 100% فيما انخفض معدل حالات الغبار والعواصف الغبارية والرملية على مدن الرياض بنسبة 95%، الأحساء 86%، القصيم وعرعر 100%.

وأرجع القحطاني هذا الانخفاض، إلى الجهود التي تبذلها المملكة في الاهتمام بقضايا البيئة من خلال برامج رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى التقليل من العواصف الغبارية والرملية والحد من تأثيراتها تعزيزًا للاستدامة البيئية وتحقيق مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة.

يُذكر أن المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية يعمل تحت مظلة المركز الوطني للأرصاد ويعد المركز الرابع عالميًّا في مجاله وقد اعتمدته المنظمة العالمية للأرصاد لخدمة دول المنطقة في رصد العواصف الغبارية والرملية وحالات الغبار وإعداد البحوث العلمية بشأنها وتعزيز التعاون الإقليمي للحد من تأثيراتها على القطاعات المختلفة