نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية اللغة العربية للناطقين بغيرها تعقد ندوة وتستعرض أعمالها وأدوارها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - افتتحت جمعية اللغة العربية للناطقين بغيرها، في الرياض أمس، أعمالها بعرض مرئي عن الجمعية وأدوارها، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمهتمين بالمجال.

وتضمن الحفل عقد ندوة بعنوان "فقد العربية عند أبناء السعوديين"، شارك بها كل من: الدكتور صالح بن عبدالله الشثري، والدكتورة وفاء بنت إبراهيم السبيل، والدكتور زياد بن عثمان الحقيل، والدكتور محمد بن عبدالله البشري، تناولت ظاهرة فقد اللغة العربية عند أبناء السعوديين، إضافةً إلى استعراض أبرز المشكلات وعرض أبرز الحلول الممكنة بأفضل الممارسات المميزة.

يذكر أن جمعية عربي هي جمعية مرخّصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتهدف إلى أن تكون بيت خبرة محليّ في نشر اللغة العربية للناطقين بغيرها، ودعم تعليمها من خلال مبادرات وبرامج لغوية نوعية