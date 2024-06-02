نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعية السعودية لدراسات الإبل توقع اتفاقية تعاون مع جمعية التراث غير المادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقعت الجمعية السعودية لدراسات الإبل، اليوم، اتفاقية تعاون مع جمعية التراث غير المادي، وقعها رئيس مجلس إدارة جمعية التراث غير المادي الدكتور عثمان الصيني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لدراسات الإبل الدكتور محمد بن سلطان العتيبي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون بين الجانبين فيما يخص نشر وتوثيق النتاج المعرفي المتعلق بالإبل.

وفي هذا الصدد قال الدكتور عثمان الصيني لـ "واس" "إن هذا التعاون سيكون في إطار ما يتعلق بالإبل من معارف وممارسات ومهن، وجميع ما تهتم به جمعية التراث غير المادي المعنية بكل ما يتعلق بثقافتنا على وجه العموم ".

فيما أكد الدكتور محمد العتيبي أن الاتفاقية التي تمت اليوم، ستثمر عن طرح كثير من التفاصيل التي لم يتم تطرق من قبل والمتعلقة بعالم وتراث الإبل