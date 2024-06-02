المهر "متوهج عذبة" يفوز بشوط الجياد العربية الأصيلة في المملكة المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق المهر "متوهج عذبة" إنتاج عذبة للسباقات العائدة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز إنجازًا سعوديًا جديدًا في سباقات السرعة العالمية بفوزه بالشوط المخصص للجياد العربية الأصيلة بالمملكة المتحدة.

وأقيم السباق في ميدان دونكاستر، بالمملكة المتحدة ومسافته 1600 متر، بمشاركة أبرز الجياد العربية، وتمكن من خلاله المهر "متوهج عذبة" من الفوز بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن الفرس التي حلت ثانيًا، محققًا انتصاره الثاني من مشاركتين على التوالي في سجله السباقي